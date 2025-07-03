Назван популярный в России напиток, который улучшает память

Обычный чай с добавлением мяты может стать секретным оружием для тех, кому нужно быстро включиться в работу или запомнить большой объем информации. Как пишет KP.RU со ссылкой на Human Psychopharmacology, это подтвердили последние исследования Нортумбрийского университета (Великобритания).

В ходе исследования 25 участников разделили на две группы: одни пили мятный чай, другие — теплую воду. После этого все прошли серию тестов на память, внимание и скорость реакции. Группа, употреблявшая мятный чай, показала лучшие результаты во всех заданиях — от запоминания списков слов до решения арифметических задач. Особенно впечатлили показатели эпизодической памяти — способности воспроизводить увиденные ранее изображения.

Ученые зафиксировали и физиологические изменения: у любителей мятного чая усилился приток крови к префронтальной коре — области мозга, отвечающей за сложные когнитивные процессы. Хотя отмечается, что улучшение памяти не было напрямую связано с кровообращением. Это значит, что мята действует комплексно — возможно, через влияние ментола на нервные клетки.

Пока исследование носит пилотный характер, и его результаты нужно подтверждать на большей выборке. Но уже сейчас ясно, что мятный чай — это не просто вкусный напиток, а натуральный стимулятор мозговой активности. Эксперты рекомендуют выпивать чашку за 20 минут до важных задач, например, экзаменов.

Однако специалисты подчеркивают, что мятный чай не панацея: напиток не может заменить здоровый сон и сбалансированное питание. Ароматный настой может стать лишь дополнительным помощником, если нет противопоказаний.

Ранее были названы риски чрезмерного употребления алкогольных напитков для здоровья полости рта.