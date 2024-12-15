Назван самый богатый белком суперфуд, продлевающий жизнь

Ученые из Стэнфордского центра профилактических исследований назвали альтернативу мясу, которая может дать не меньше количества белка, а заодно поспособствовать продлению жизни. Об этом сообщает канал CNN.

Самым полезным суперфудом оказалась фасоль и родственные ей чечевица и горох. Как выяснили в ходе исследований, эти продукты могут конкурировать с мясом по ценности усвояемого белка. Они содержат массу витаминов и микроэлементов. В отличие от мяса бобовые не содержат вредных насыщенных жиров, повышающих риски заболеваний. По этой причине растительную пищу рекомендуют включать в рацион для профилактики заболеваний и, следовательно, ради долгой здоровой жизни.

При этом каждый вид бобовых имеет свой положительный эффект. Известно около десятка видов фасоли и гороха. Также к суперфудам той же группы относят нут, эдамаме и арахис, Адзуки, или красную фасоль мунг. Они разные по составу клетчатки, но все одинаково насыщают белком. Кроме того, организму бобовые передают магний, медь, железо, фолиевую кислоту и другие элементы.

Ученые отметили, что производить бобовые намного менее затратно. Это помогло бы экономить жителям, помочь их здоровью, а заодно сократить выбросы углекислого газа.

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