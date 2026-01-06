Пора бронировать: названы топ-3 зарубежных направления для лета 2026 года

Анализ данных сервиса бронирования авиабилетов «Авиасейлс» показал рост спроса на раннее планирование летнего отдыха. Об этом сообщает Стерлеград .

На зарубежные направления в январе 2026 года приходится порядка 40% всех ранних бронирований, что превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Традиционным лидером спроса остается Турция, которая также является наиболее популярным направлением для семейного отдыха за рубежом. В первую десятку также вошли Китай, Армения, Италия, Черногория, Испания, Узбекистан, Индонезия, Мальдивы и Франция.

Средняя глубина бронирования заграничных поездок составляет около 221 день. Наиболее длительные путешествия планируются в Испанию, где средняя продолжительность пребывания достигает 20 дней.

На внутреннем рынке 25% ранних бронирований приходится на Сочи, который сохраняет статус ключевого направления для семейного отдыха в России. В числе других популярных городов — Калининград, Москва, Санкт-Петербург, Минеральные Воды, Горно-Алтайск, Иркутск, Новосибирск, Махачкала и Владивосток. Максимальная средняя продолжительность поездок по России — 13 дней — зафиксирована для Иркутска, Новосибирска и Владивостока.

