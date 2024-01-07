Назван вес самого маленького новорожденного в Рязанской области в прошлом году

По словам руководителя Главного управления ЗАГС по Рязанской области Елены Сорокиной, наименьший вес новорожденного в регионе в минувшем году составил 440 грамм, а самого крупного – почти 5,7 кг. Об этом сообщает 7info .

Она добавила, что всего в Рязанской области было зарегистрировано чуть более 6,6 тыс. новорожденных, почти 53% из которых составили девочки.

По мнению Сорокиной, средний возраст отцов составил около 33 лет, матерей — около 30 лет.