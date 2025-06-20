Иноагент Рустам Солнцев задолжал 100 тыс. руб. по административным штрафам в России

Рустам Калганов*, участник телешоу «Дом-2», более известен под псевдонимом Солнцев*. Выяснилось, что Федеральная служба судебных приставов взыскивает с него неоплаченные штрафы. Об этом сообщило РИА Новости.

На блогера было возбуждено сразу два исполнительных дела. Это произошло еще осенью 2024 года. Каждое из них стало следствием административного правонарушения в виде дискредитации российской армии. Результатом стало начисление двух штрафов по 50 тыс. руб. каждый.

Штрафы с Солнцева так и не взысканы, поскольку он проживает за пределами России.

Ранее сообщалось, что звезда «Сватов» Добрынин задолжал российской налоговой 660 тыс. руб. При этом не приводится подробностей, откуда появилась такая серьезная задолженность.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.