Названа активность, которая сохранит здоровье после 50 лет

Гарвардский психиатр Роберт Уолдингер в интервью Vanitatis раскрыл ключевые принципы сохранения здоровья после 50 лет. По его мнению, секрет активного долголетия кроется в сочетании физической активности, социальных связей и четкой жизненной цели.

Уолдингер считает: регулярные прогулки, плавание или йога должны стать обязательной частью распорядка дня. Эти виды активности мягко поддерживают организм, не перегружая суставы и сердечно-сосудистую систему. По словам эксперта, тело после 50 требует не интенсивных нагрузок, а постоянства.

Не менее важны социальные контакты. Врач рекомендует окружить себя людьми, с которыми можно вести открытый, искренний диалог. Особое внимание стоит уделить поиску новой цели — будь то волонтерство, освоение навыков или помощь близким.

Главные враги зрелого возраста, по словам Уолдингера, — зацикленность на прошлом и самокритика. Психиатр советует практиковать осознанность, концентрируясь на текущих возможностях, а не упущенных шансах.

Эти простые, но научно обоснованные принципы помогают сохранить не просто здоровье, а качество жизни в возрасте, который многие ошибочно считают периодом упадка.

Однако специалист отметил, что важно подбирать нагрузку и менять образ жизни под контролем врача.

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