Названа дата и место проведения музыкального шоу «Звезды Хайпа»

Телеканал RU.TV и радио DFM дали старт продажам билетов на пятую ежегодную премию «Звезды Хайпа» — главное молодежное шоу этой осени. 12 ноября LIVE ARENA превратится в эпицентр музыкального бума, где соберутся артисты, чьи треки взрывают соцсети и чарты.

Организаторы подчеркнули, что это не просто церемония, а настоящий город хайпа. Красная дорожка станет двором, а сцена — многоэтажкой, где в каждом окне будут разворачиваться невероятные перформансы. В этом году зрителей ждут эксклюзивные коллабы и дерзкие эксперименты от главных трендсеттеров российской сцены.

В хедлайнеры попали культовые имена: от мемасичного Артура Пирожкова до взрывной Вали Карнавал, от вирусной Betsy до эпатажного Amirchik. Особый интерес вызывает заявка организаторов на самые неожиданные сценические решения сезона: обещают превратить концерт в immersive-шоу с эффектом полного погружения.

Визитная карточка премии, конечно, ее статуэтки. После прошлогодних манекенов в человеческий рост фанаты гадают, каким будет новый дизайн. Намекают, что это будет арт-объект с незабываемой подачей.