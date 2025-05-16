Названа лучшая молодая биатлонистка России

На торжественной церемонии в Москве Союз биатлонистов России (СБР) назвал имена лучших спортсменов сезона. Среди лауреатов — 22-летняя югорчанка Виктория Метеля, получившая награду как лучшая молодая биатлонистка страны. Об этом сообщает ugra-news.ru.

В этом сезоне Метеля поднималась на пьедестал престижных стартов не один раз. Главным ее достижением стала победа в масс-старте на международных соревнованиях «Кубок сильнейших спортсменов» в Раубичах. Кроме того, она завоевала медали на этапах Кубка Содружества, чемпионата и Кубка России, а также доминировала на юниорских первенствах. Серия успехов не осталась незамеченной спортивным регулятором.

Напомнили, что в общем зачете Технониколь-рейтинга СБР победили Карим Халили (Москва) и Виктория Сливко (Тюмень). В Кубке Содружества лучшими стали Антон Смольский (Белоруссия) и Сливко, собравшая больше всего индивидуальных наград.

Среди других лауреатов — Тамара Дербушева, Ирина Казакевич, Кирилл Бажин, Динара Смольская, Эдуард Латыпов, Антон Бабиков, Александр Корнев и Полина Плюснина.

Ранее сообщалось, что бывший нападающий «Спартака» и ЦСКА не увидел в РПЛ команды с чемпионской игрой.