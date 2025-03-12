Названа опасность регулярных пробуждений среди ночи

Плохой сон и частые пробуждения среди ночи могут быть связаны с целым рядом проблем со здоровьем, пишет aif.ru со ссылкой на Daily Mail.

Частые пробуждения в два ночи и позже могут быть сигналом о серьезных патологических состояниях. Таким образом организм может говорить о недостатке питательных веществ, указывая, например, на развитие проблем с сердцем. Однако есть и другие причины, которые определялись учеными десятилетиями:

Недостаток и колебания магния в крови

Мышечные спазмы и тошнота

Повышенный уровень гормона стресса — кортизола

Высокий выброс адреналина

Онкологические болезни, инсульт, проблемы с почками

Плохая гигиена и организация сна в целом

Поздний прием пищи

Переизбыток углеводов и сахара в рационе.

Специалисты отмечают, если есть напряжение в пояснице или пальцы сводит судорогой при вытяжении, то это может говорить о дефиците магния. Также на это могут указывать подергивания под глазом или в руке.

Магний, как напомнили ученые, ответственен за контроль уровня кальция. Если последнего слишком много, то это вызывает судороги и подергивания. Именно над восполнением этого вещества следует работать при бессонницах или ночных подъемах.

Искать заветный магний рекомендуют прежде всего в пище. Он содержится в листовых овощах, неочищенных зернах, орехах, семенах и некоторых видах рыбы. Однако надежнее всего не просто изменить рацион, а обратиться к специалисту за решением проблемы со сном и подбором диеты.

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