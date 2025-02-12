Сомнолог Черкасова определила лучшую позу для сна
Сомнолог Черкасова: у здорового человека нет ограничений в плане позы для сна
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Хороший сон является залогом здоровья, бодрости и хорошего самочувствия. Однако о его качестве задумываются не все. Одним из ключевых факторов комфортного отдыха является положение тела. Сомнолог Софья Черкасова пояснила, как следует спать и есть ли на самом деле «правильные» позы для сна. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
По ее словам, если человек физически здоров, у него нет никаких ограничений по выбору позы для сна. Исключения возможны только при наличии некоторых заболеваний. Так, при наличии варикоза или сердечных заболеваний может быть комфортнее спать с подушкой под ногами, чтобы снизить отечность.
Медик добавила, что при ряде заболеваний позвоночника рекомендуется спать на спине, однако данное правило не является универсальным. Или если у человека немеет рука из-за остеохондроза или имеется травма, он станет избегать неудобных поз.
По ее мнению, если со здоровьем все в порядке, то необходимо просто ориентироваться на собственные ощущения.
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