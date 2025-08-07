Названа причина единственной за 17 лет смерти после укуса щитомордника

Первый за 17 лет смертельный случай от укуса щитомордника произошел на острове Рейнеке в Приморье. Главный токсиколог края Кирилл Коростылев назвал причину трагедии, передает РИА «Восток-Медиа».

Островная удаленность, по словам Коростылева, сыграла роковую роль: путь до медпомощи занял слишком много времени. По его словам, ежегодно в регионе фиксируют 20-22 укуса щитомордника, но все предыдущие случаи заканчивались благополучно.

«Этот летальный случай — первый за последние 17 лет. Я подчеркиваю: речь не идет о системной проблеме, когда ежегодно кто-то погибает. Нет. Согласно статистике — это действительно первая смерть с 2008 года. И, вопрос лишь во времени транспортировки в больницу», — прокомментировал эксперт.

Токсиколог также описал три возможных сценария после укуса. Самый опасный — прямое попадание яда в кровеносный сосуд, что вызывает мгновенную несворачиваемость крови. Именно это произошло с погибшим на Рейнеке. Распознать такой случай можно по кровавому поносу, носовым кровотечениям и кровоизлияниям в глазах.

Специалист развеял распространенный миф о существовании противоядия. Сыворотки против яда азиатских змей бесполезны при укусе щитомордника, так как специфического антидота просто не существует. Эффективность помощи зависит исключительно от скорости доставки в медучреждение и правильных действий до приезда врачей. При укусе категорически запрещено двигаться, накладывать жгуты или пытаться высасывать яд. Важно незамедлительно вызвать помощь.

Ранее сообщалось, что в Приморье мужчина из последних сил полз до помощи после укуса змеи, и выжил.