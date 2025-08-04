Россиянин чудом выжил после укуса особо ядовитой змеи

Житель Приморья едва не пополнил печальную статистику жертв ядовитых змей, но благодаря остаткам упорства и сил смог добраться до людей и получить помощь. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».

Во время «тихой охоты» в бухте Емар мужчина получил укус щитомордника — одного из самых опасных пресмыкающихся региона. Он сразу столкнулся с резким ухудшением самочувствия. Спастись грибнику удалось практически чудом. Преодолевая нарастающую слабость, он прополз несколько сотен метров до дороги, где потерял сознание. Там его случайно обнаружили люди и передали медикам.

До госпитализации прошло 30 минут. Врачам удалось вывести мужчину из состояния токсического шока.

«Настолько тяжелых последствий после нападения щитомордника не случалось на протяжении целого десятилетия, а в этом году зарегистрирован уже второй аналогичный эпизод, причем первый трагически закончился смертью пострадавшего», — отметил врач-токсиколог-реаниматолог ВКБ № 2 Виктор Сорокин

Медики напоминают, что стандартная противоядная аптечка в данном случае бесполезна. Единственное спасение — немедленная госпитализация. Особую опасность укусы представляют для детей и пожилых людей. Врачи советуют грибникам обязательно носить высокую резиновую обувь и внимательно смотреть под ноги — щитомордники часто прячутся в траве и практически незаметны. Ошибкой мужчины из Приморья как раз стало то, что он не надел резиновые сапоги.

Ранее сообщалось, что жилой двор в сибирском городе облюбовала подозрительная змея.