Названа причина, почему смена СФР на НПФ не увеличивает пенсию

Перевод уже сформированных пенсионных накоплений из Социального фонда России в негосударственные пенсионные фонды в большинстве случаев не дает заметного финансового преимущества, поскольку доходность у этих инструментов в среднем близка друг к другу.

Существенного прироста будущей пенсии при смене Социального фонда России на негосударственный пенсионный фонд, как правило, ожидать не стоит. Об этом в комментарии ТАСС заявил заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Президентской академии Александр Абрамов.

По словам эксперта, результаты инвестирования пенсионных накоплений в НПФ и в СФР, где средствами управляет государственная управляющая компания, в целом находятся на сопоставимом уровне. Поэтому переход в частный пенсионный фонд редко приносит ощутимую выгоду для гражданина.

Абрамов напомнил, что получение страховой пенсии напрямую связано с участием в системе обязательного пенсионного страхования. Для этого работодатель должен регулярно перечислять взносы за сотрудника в Социальный фонд России. Специалист подчеркнул, что гражданам важно самостоятельно отслеживать факт таких отчислений и свое участие в системе.

Говоря о накопительной части пенсии, эксперт уточнил, что она была сформирована в ходе пенсионной реформы начала 2000-х годов. Эти средства могут находиться либо в Социальном фонде России под управлением ВЭБ.РФ, либо быть переданы в негосударственный пенсионный фонд по выбору самого гражданина.

