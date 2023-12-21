Названо число открытых в Рязанской области сельских почтовых отделений после модернизации

После модернизации в Рязанской области открыли 14 сельских отделений. Об этом сообщает 7info со ссылкой на пресс-службу регионального отделения «Почты России».

Уточняется, что всего в этом году проводится модернизация 30 отделений.

Отмечается, что модернизируются отделения в трех населенных пунктах Рязанского района, четырех – в Старожиловском районе, двух — в Рыбновском районе, по одному в Клепиковском, Кораблинском, Чучковском и в Сасовском районах.