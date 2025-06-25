Названо количество молока, которое повышает риск рака печени

Диетолог Нурия Дианова в беседе с «Газетой.Ru» предупредила об опасности чрезмерного употребления молока для людей старше 60 лет.

Согласно последним исследованиям, употребление более трех с половиной стаканов молока в неделю (особенно жирностью выше 3,6%) повышает риск развития рака печени. Врач рекомендует постепенно сокращать потребление молочных продуктов в преклонном возрасте.

По словам диетолога, начать можно с замены обычного молока на растительные аналоги в утренних напитках и кашах. Соевое, миндальное или овсяное молоко без добавленного сахара могут стать безопасной альтернативой. Для восполнения кальция полезно добавлять в рацион ореховые пасты и семена чиа.

Особое внимание стоит уделить жирности молочных продуктов. Если полностью отказаться от молока сложно, Дианова советует хотя бы перейти на обезжиренные варианты и строго контролировать количество — не более 500 мл в неделю.

Эти рекомендации особенно актуальны для людей после 60 лет, когда печень становится более уязвимой к канцерогенным факторам.

Ранее сообщалось, что раскрыты мифы о пользе «золотого» молока для желудка.