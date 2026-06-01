Рим возглавил список самых дорогих зарубежных поездок россиян в мае 2026 года. По данным сервиса OneTwoTrip, которые приводит РИА Новости , двое путешественников заплатили за девять ночей в итальянской столице 3,4 миллиона рублей, включая завтраки в отеле.

На второй строчке рейтинга оказалась Алма-Ата. Семь дней в казахстанском мегаполисе обошлись двоим туристам в 1,3 миллиона рублей — также с включёнными завтраками. Замыкает тройку Нью-Йорк: шесть ночей в гостинице без питания стоили российским отдыхающим 1,1 миллиона рублей.

Кроме того, в миллион рублей вылилась поездка на Мальдивы для семьи из троих человек с ребёнком. В этом случае отель предоставлял двухразовое питание.