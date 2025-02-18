Названо условие освобождения подозреваемой в убийстве экс-мэра Тархова

Екатерину Тархову могут освободить из-под стражи при нескольких условиях. Об этом aif.ru рассказал юрист Иван Соловьев.

По мнению Соловьева, следствие собрало достаточно свидетельских показаний, а также доказательств разного характера по делу. По этой причине вероятность освобождения Екатерины Тарховой крайне низкая, но есть одно условие, при котором она может выйти из-под стражи. На днях такое прошение будет рассматривать суд, но, по мнению юриста, девушку не выпустят.

«На сегодняшнем этапе следствия ее могут отпустить только в одном случае, если придет человек и признается в убийстве. Скажет, что это сделал он, и предоставит достаточно этому доказательств, тела принесет. Вот тогда ее отпустят, а иначе нет», — объяснил эксперт.

Напомним, что Екатерину Тархову арестовали по делу об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи. Ей грозит 20 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в квартире экс-мэра Самары Тархова и его супруги нашли следы крови.