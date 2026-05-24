Названы 10 японских автомобилей с самыми долговечными и надежными двигателями (77 знаков)

Эксперты выбрали автомобили с «неубиваемыми» двигателями от легендарных моделей 1990-х годов до новейших гибридов. По информации издания Motor со ссылкой на Topspeed, лидером рейтинга стала Honda Accord.

Рейтинг «неубиваемых»: 10 японских моделей с легендарными двигателями

Авторитетное зарубежное автомобильное издание TopSpeed опубликовало свежий экспертный рейтинг, в который вошли 10 японских автомобилей, оснащенных самыми надежными и долговечными силовыми агрегатами. По информации портала Motor, исследователи проанализировали как проверенные десятилетиями рамные и легковые модели, так и технологичные современные гибриды. В итоговый список вошли представители ведущих азиатских брендов: Honda, Toyota, Lexus, Subaru, Mazda и Acura.

Триумф классики: рекордсмены из 90-х и легендарные седаны

Абсолютным лидером общего зачета был признан культовый седан Honda Accord 1990 года выпуска (четвертое поколение модели). Эксперты подчеркивают, что при условии своевременного базового технического обслуживания и регулярной замены расходных материалов многие сохранившиеся экземпляры этой модификации без особых проблем преодолели феноменальную отметку в 1,6 миллиона километров пробега без капитального ремонта двигателя.

На второй строчке рейтинга расположился представитель премиального сегмента — роскошный флагман Lexus LS 460 2011 года. Этот автомобиль продолжает демонстрировать образцовые показатели отказоустойчивости даже спустя почти два десятилетия с момента начала производства генерации. Почетное третье место досталось бестселлеру российского и мирового вторичного рынка — Toyota Camry 2014 года (седьмое по счету поколение модели в кузове XV50).

Стабильный средний класс: надежность десятилетней выдержки

Четвертую и пятую позиции в табели о рангах также оккупировали представители конструкторской школы Toyota-Honda. Здесь расположились комфортабельный бизнес-седан Lexus ES 2015 года и его прямой рыночный конкурент — Honda Accord 2015 года. Обе машины заслужили высокие оценки аналитиков благодаря минимальному числу заводских дефектов и стабильно высокой остаточной стоимости на рынке подержанных машин. Шестая строчка осталась за спортивным седаном Acura TLX 2016 года, который совмещает в себе премиальную динамику с неприхотливостью в повседневном уходе.

Современные технологии: от долговечного пластика до надежных гибридов

Финальную часть авторитетного топ-10 сформировали более молодые представители японского автопрома, успевшие подтвердить качество сборки в реальных условиях эксплуатации. В список лучших вошли:

Экономичный лифтбек Toyota Prius Prime 2022 года;

Стильное семейство Mazda3 2024 года с двигателями семейства Skyactiv;

Полноприводный универсал повышенной проходимости Subaru Outback 2024 года;

Инновационная гибридная модификация Toyota Camry 2026 года.

Проведенное исследование наглядно доказывает, что бескомпромиссная надежность силовых установок остается фирменной визитной карточкой японской индустрии вне зависимости от конкретного рыночного класса машины или года ее схода с конвейера.