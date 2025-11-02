Названы 10 моделей авто, которым в России грозит исчезновение

Аналитик «Автостата» Сергей Целиков составил рейтинг десяти моделей автомобилей с двигателями мощностью более 160 лошадиных сил, ввезенных частными лицами в 2025 году. Об этом сообщает carexpo .

В перечень вошли Toyota Highlander, BMW X3, X5, X7, Volkswagen Tiguan и Teramont, а также Mercedes-Benz G-Class. Для Geely Monjaro влияние новых таможенных сборов меньше, так как модель поставляется официальными дилерскими каналами.

Эксперт отметил, что в первую десятку наиболее часто импортируемых физическими лицами автомобилей входят преимущественно премиальные бренды, такие как BMW, Mercedes-Benz и Audi. Единственным доступным вариантом является Kia Mohave.

За первые три квартала 2025 года россияне ввезли около 100 тыс. автомобилей мощностью свыше 160 л. с. Из них 42,2 тыс. — новые машины (младше трех лет), 54,4 тыс. — с пробегом (старше трех лет).

Ранее сообщалось, что китайские бренды готовятся уйти с российского авторынка.