Названы автомобили, с которых чаще всего крадут детали в России

Проблема краж автозапчастей сохраняет актуальность на территории России. Наиболее часто страдают автомобили марок BMW, Lada, Mercedes и Toyota, на каждую из которых приходится около 9% всех зафиксированных случаев.

Злоумышленники предпочитают более дорогие и новые автомобили, возраст которых не превышает шесть лет. Среди массовых моделей европейских и китайских производителей также отмечается высокий риск краж, особенно при наличии страховки КАСКО. Среди наиболее подверженных кражам моделей названы Skoda Octavia, Toyota Land Cruiser, а также ряд популярных кроссоверов и седанов.

В 2025 году наиболее часто похищаемыми деталями стали боковые зеркала — более трети всех краж. Кроме того, злоумышленники крадут колеса, фары, решетки радиатора, антенны, дворники, камеры, эмблемы и декоративные накладки на дверные ручки. Премиальные автомобили чаще всего теряют фары.

