Названы четыре опасные фразы в договорах, которые превращают сделку в ловушку

Юрист Светлана Фомина в беседе с RuNews24.ru выделила четыре ключевые формулировки в договорах, которые должны немедленно насторожить любую сторону перед подписанием.

Первый тревожный сигнал — фраза «Вы обязуетесь оплатить все расходы, включая непредвиденные», создающая финансовую ловушку без четких лимитов.

«Это может повлечь за собой ситуации, когда вы получите счет на любую сумму под предлогом «срочности», «дополнительных консультаций» или «технических сложностей». В серьезном договоре обычно расходы чётко перечисляются или устанавливается максимальный лимит, чтобы избежать неясностей и неприятных сюрпризов», — пояснила юрист.

Серьезным риском является условие «Настоящее соглашение может быть изменено в одностороннем порядке», дающее контрагенту право менять цену, сроки или объем услуг без согласия.

Опасность представляет и формулировка «Ответственность за последствия использования услуги исключается полностью» — по словам юриста, полное освобождение от ответственности часто признается недействительным, особенно при причинении вреда здоровью или имуществу.

Значимость имеет и пункт о юрисдикции: для физических лиц незаконно условие «Все споры решаются исключительно по месту нахождения исполнителя», поскольку потребитель вправе обращаться в суд по своему месту жительства.

