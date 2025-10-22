Россиянам рассказали, что делать при получении огромных счетов за услуги ЖКХ

Телеведущая Алена Водонаева столкнулась с нестандартной ситуацией в сфере ЖКХ — компания «Мосэнергосбыт» выставила ей счет за электроэнергию на 1,8 млн рублей за две московские квартиры, где она провела всего около двух недель. По словам знаменитости, такая сумма потребления выглядит необоснованной и требует тщательной проверки. Эксперт по жилищно-коммунальным вопросам Дмитрий Бондарь поясняет, что в подобных случаях потребитель имеет право на перерасчет и защиту своих интересов. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, первым шагом должно стать официальное обращение в энергокомпанию с требованием проверить корректность начислений и предоставить детализированный расчет. Документально зафиксированная претензия, поданная через ГИС ЖКХ или заказным письмом, дает старт процедуре разбирательства, которая по закону не должна превышать 30 дней.

Эксперт добавил, что при подтверждении ошибки со стороны поставщика услуг абонент может не только добиться отмены необоснованного счета, но и получить денежную компенсацию. Согласно Жилищному кодексу РФ, размер штрафа за некорректное начисление достигает 50% от ошибочно предъявленной суммы. Однако промедление в решении вопроса грозит начислением пеней и возможным ограничением энергоснабжения, даже если задолженность изначально возникла по вине компании.

По его мнению, оперативные и грамотные действия потребителя позволяют разрешить спорные ситуации с минимальными временными и финансовыми потерями. Своевременное оформление претензии с приложением доказательств и последовательное прохождение всех этапов разбирательства обеспечивают защиту прав граждан в сфере ЖКХ и предотвращают необоснованные финансовые требования со стороны ресурсоснабжающих организаций.

