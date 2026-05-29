Названы две группы граждан, которых ждет удвоение фиксированной части пенсии с июня
С июня пенсии удвоят россиянам старше 80 лет и инвалидам I группы
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
В июне текущего года прибавку к пенсии получат две категории россиян: граждане, которым исполнилось 80 лет, а также люди с первой группой инвалидности. Изменения произойдут в беззаявительном порядке. Об этом в интервью ТАСС сообщил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.
Как пояснил Сафонов, для пенсионеров, достигших 80-летнего возраста в мае 2026 года или оформивших первую группу инвалидности, предусмотрено автоматическое увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии в два раза.
По его словам, в настоящее время фиксированная часть пенсионного обеспечения составляет 9 584,69 рубля. После удвоения данный показатель вырастет до 19 168 рублей.
Сафонов добавил, что пенсия включает в себя две составляющие: фиксированную и страховую. Величина последней зависит от продолжительности трудового стажа и объема уплаченных страховых взносов.
Ранее сообщалось о том, что справка о состоянии лицевого счета может увеличить размер пенсии.