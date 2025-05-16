Названы главные ошибки пар при организации свадьбы

Свадебный ведущий Виталий Валигура раскрыл «Газете.Ru» типичные ошибки пар при организации торжества, которые превращают праздник в стресс.

Главная ошибка, по словам эксперта, — это попытка сэкономить на организаторе. По его словам, без профессионала пары часто теряют больше денег, чем экономят. А вот организатор знает, где сократить бюджет без ущерба для качества.

Эксперт приводит пример: одна невеста так увлеклась контролем диджея, что составила поминутный плейлист, но первая же медленная композиция испортила танцевальную атмосферу.

Критически важно определиться со стилем мероприятия до начала подготовки. Выбор площадки также требует особого внимания: зал должен быть на 15-20% больше списка гостей, но не слишком просторным — иначе придется тратиться на лишний декор. Технические нюансы в том числе нередко упускают из виду.

Обязательный пункт подготовки, по словам Валигура, — дегустация блюд. При организации свадьбы на свежем воздухе стоит быть готовым к капризам природы.

Ранее сообщалось, что невеста турецкого миллиардера вышла на балкон в платье с экстремальным разрезом.