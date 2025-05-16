Невеста турецкого миллиардера вышла на балкон в платье с экстремальным разрезом

Турецкая актриса Ханде Эрчел стала одной из главных героинь Каннского кинофестиваля. В своем личном блоге звезда опубликовала фото с балкона, показав свою фигуру в откровенном платье.

Турецкая знаменитость облачилась в малиновое платье-бюстье с высоким разрезом, дополнив образ бриллиантовым колье. Через экстремально большой разрез можно во всей красе увидеть фигуру актрисы. При этом фотосессия состоялась на балконе, так что любоваться Эрчел могли не только фотографы.

Отметим, что после расставания с коллегой Керемом Бюрсином в 2022 году Эрчел начала встречаться с наследником турецкого состояния Хаканом Сабанджи. Пара не афиширует отношения, но их совместное появление в Каннах вновь разожгло слухи о возможной близкой связи и даже свадьбе.

Особенно общественности запомнилось их появление на свадьбе подруги актрисы в ноябре 2023 года. Влюбленные не скрывали чувств. Поклонники ждут официального подтверждения отношений.

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