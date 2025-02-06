Названы главные полезные навыки современного руководителя

Главными навыками эксперт назвала антихрупкость и ситуационную осведомленность. Это значит, что руководитель должен работать с любыми изменениями, сложными обстоятельствами, извлекая из них пользу для развития и расширения бизнеса, а также коллектива и себя. То есть, важно подстраиваться под условия изменяющегося мира.

Еще один полезный навык, по мнению Лебедовой, — это эмоциональный интеллект и экологичное разрешение конфликтов, или EQ и work-life balance. Это помогает лучше взаимодействовать в команде, становится не просто начальником, но и лидером коллектива. Все это помогает поддерживать моральный дух сотрудников и позволяет им больше доверяться.

Также руководителям эксперт напомнила про метод оценки эффективности сотрудников с помощию интервью и профессионально-личностным опросникам. Также важно проводить анализ HR-метрик.

«Хотя умение коммуницировать очень важно для руководителя и команды, не стоит забывать и о «жестких» скиллах. Развивать их советуют при помощи точечного обучения. Тут помогут встречи внутри команды для обмена опытом, наставничество, короткие навыковые обучающие программы. Сейчас актуально точечное обучение навыкам, которые необходимы для проекта или конкретного процесса, обучение под бизнес-задачи», — добавила Лебедова.

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