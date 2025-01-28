Вас точно возьмут на работу: четыре главных правила идеального резюме

Для составления хорошего резюме, после которого соискателя точно возьмут на работу, стоит опираться на несколько правил. HR-специалист и бизнес-партнер компании «Сибирский Банный Чан» Наталья Антропова названа интернет-изданию «Подмосковье сегодня» топ-4 критерия успешного резюме.

Первый шаг — указание профессионального опыта. Антропова посоветовала избегать простого перечисления обязанностей в резюме, лучше указать на реальные изменения в компании, которые произошли благодаря соискателю, приводя в пример конкретные цифры и достижения.

«Золотое правило любого резюме – не врать. Не пишите того, чего потом не сможете подтвердить и выполнить. Даже если в рамках собеседования и тестового задания вас не «раскроют», вы рискуете столкнуться с негативом в процессе работы», — отметила эксперт.

Кроме того, работодатели нередко запрашивают отзыв о сотруднике с предыдущего места работы, поэтому реальные компетенции легко могут выйти из тени. Антропова напомнила о важности указания в резюме soft skills — «мягких навыков». Стоит выделить умение налаживать коммуникацию в коллективе или общение с клиентами. При этом лучше избегать банальных фраз, встречающихся практически в каждом резюме.

«Если вам необходимо выделить стрессоустойчивость, напишите «быстро ориентируюсь в сложных ситуациях, умею работать в условиях неопределенности». Говоря о коммуникабельности: «уверенно выстраиваю отношения с любыми клиентами». «Скрупулезно отношусь к выполнению задач придерживаюсь точных дедлайнов», — если необходимо подчеркнуть пунктуальность и ответственность», — посоветовала специалист.

Также не стоит забывать про формат резюме, оно должно быть легким для восприятия. Эксперт порекомендовала использовать аккуратные разделы, лаконичные заголовки и не перегружать текст лишней информацией.

«Постарайтесь избегать дословного копирования обязанностей из должностных инструкций. Выделите пять ключевых задач и опишите их простым, понятным языком, без канцеляризмов», — подчеркнула Антропова.

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