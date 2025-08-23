Названы города России с самым коротким названием
В России насчитали 16 городов, которые имеют самое короткое название
Фото: [Викимедиа]
Росреестр сообщил РИА Новости, что в России есть шестнадцать городов с самыми короткими названиями. Среди них — Бор, Обь и Оса, согласно данным Государственного каталога географических названий.
Так, городами с самыми короткими названиями являются Уяр, Шуя, Южа, Оха, Реж, Сим, Уфа.
«Также, согласно данным Государственного каталога географических названий, самое короткое название (три символа) имеют города: Аша, Бор, Буй, Гай, Дно, Зея, Нея, Обь», — говорится в сообщении.
Роскадастр управляет Государственным каталогом географических названий.
В настоящее время в России насчитывается 1 242 города.