Названы города России с самым коротким названием

В России насчитали 16 городов, которые имеют самое короткое название

Общество

Фото: [Викимедиа]

Росреестр сообщил РИА Новости, что в России есть шестнадцать городов с самыми короткими названиями. Среди них — Бор, Обь и Оса, согласно данным Государственного каталога географических названий.

Так, городами с самыми короткими названиями являются Уяр, Шуя, Южа, Оха, Реж, Сим, Уфа.

«Также, согласно данным Государственного каталога географических названий, самое короткое название (три символа) имеют города: Аша, Бор, Буй, Гай, Дно, Зея, Нея, Обь», — говорится в сообщении.

Роскадастр управляет Государственным каталогом географических названий.

В настоящее время в России насчитывается 1 242 города.

Актуально