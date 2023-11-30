Названы группы россиян, которые получат повышенную пенсию в следующем месяце

Пенсию в повышенном размере в следующем месяце получат пенсионеры, достигшие возраста 80 лет, а также инвалиды и вышедшие на отдых россияне. Об этом сообщило издание РИА Новости .

Сообщается, что жители страны, достигшие 80-летнего возраста в ноябре, получат пенсию с удвоенной выплатой к страховой пенсии. Это означает, что размер выплаты для данной категории граждан составит более 15 тысяч рублей.

Повышенную выплату также получат пенсионеры, которые вышли на заслуженный отдых. Последние 7 лет пенсии для работающих пенсионеров не индексируются, зато они увеличиваются после их увольнения. Уточняется, что при расчете размера повышения пенсии, учитываются и упущенные индексации.

Сообщается также, что повышенная пенсия положена инвалидам первой степени. Размер выплаты для них в декабре будет увеличен на размер фиксированной выплаты, что значит – больше, чем на 7 с половиной тысяч рублей.