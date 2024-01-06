Названы идеальные материалы для топки бани и камина

По словам эксперта по строительным материалам Федора Васильева, банную печь нужно топить поленьями хвойных деревьев, а камин лучше всего разжигать ольхой и березой. Об этом сообщает Life.ru .

Он добавил, что в связи с высоким содержанием смолы в хвойных дровах они сильно дымят и выбрасывают угольки из огня, поэтому они подходят для топки бани.

По мнению эксперта, самым большим спросом пользуются лиственные дрова, среди которых наиболее востребованными являются березовые. Они также создают хорошую тягу в печи.

Он отметил, что ольхой и березой обычно топят камины, поскольку они не трещат, а дают красивое пламя и сильный жар. Также липа достаточно трудно разжигается, но весьма интенсивно горит.