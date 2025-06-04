Названы инфекции, грозящие россиянам в подтопленных регионах

Специалисты Роспотребнадзора ЯНАО предупредили, что загрязненная паводковыми водами среда становится благоприятной для распространения ряда опасных инфекций. Рекомендации по защите передает интернет-издание «Ямал-Медиа».

Специалисты рассказали, что паводки несут за собой инфекции, такие как туляремия, лептоспироза, геморрагическая лихорадка и многие другие.

Основную угрозу несет ухудшение качества питьевой воды на фоне паводков. Ведомство настоятельно рекомендует использовать только бутилированную воду для питья и приготовления пищи. Все продукты также должны проходить тщательную термическую обработку. Особое внимание следует уделять гигиене — регулярному мытью рук с мылом и дезинфекции помещений.

При уборке подтопленных территорий необходимо работать в перчатках, а обнаруженные трупы грызунов или животных утилизировать через специальные службы. Выгребные ямы требуют обработки дезинфицирующими средствами.

Эти простые меры помогут жителям подтопленных районов избежать заражения и сохранить здоровье в паводковый период.

Напомним, что в Тарко-Сале ЯНАО начались паводки. Роспотребнадзор держит ситуацию на контроле, проводятся санитарно-противоэпидемические меры.

Ранее сообщалось, что режим ЧС объявлен в одном из районов на Ямале из-за подъема уровня реки.