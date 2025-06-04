Названы инфекции, грозящие россиянам в подтопленных регионах
Роспотребнадзор ЯНАО напомнил о правилах защиты от инфекций во время подтоплений
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Специалисты Роспотребнадзора ЯНАО предупредили, что загрязненная паводковыми водами среда становится благоприятной для распространения ряда опасных инфекций. Рекомендации по защите передает интернет-издание «Ямал-Медиа».
Специалисты рассказали, что паводки несут за собой инфекции, такие как туляремия, лептоспироза, геморрагическая лихорадка и многие другие.
Основную угрозу несет ухудшение качества питьевой воды на фоне паводков. Ведомство настоятельно рекомендует использовать только бутилированную воду для питья и приготовления пищи. Все продукты также должны проходить тщательную термическую обработку. Особое внимание следует уделять гигиене — регулярному мытью рук с мылом и дезинфекции помещений.
При уборке подтопленных территорий необходимо работать в перчатках, а обнаруженные трупы грызунов или животных утилизировать через специальные службы. Выгребные ямы требуют обработки дезинфицирующими средствами.
Эти простые меры помогут жителям подтопленных районов избежать заражения и сохранить здоровье в паводковый период.
Напомним, что в Тарко-Сале ЯНАО начались паводки. Роспотребнадзор держит ситуацию на контроле, проводятся санитарно-противоэпидемические меры.
Ранее сообщалось, что режим ЧС объявлен в одном из районов на Ямале из-за подъема уровня реки.