Названы категории россиян, кому с 1 октября повысят зарплату

С 1 октября ожидается повышение должностных окладов для ряда сотрудников бюджетных учреждений. Об этом в беседе агентству «Прайм» поведала Юлия Коваленко, заместитель руководителя Высшей школы финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова.

По её информации, увеличение заработной платы затронет работников федеральных бюджетных, казенных и автономных организаций, а также сотрудников федеральных госорганов.

Изменения затронут учреждения здравоохранения, образования и прочие организации, находящиеся в ведении федеральных органов власти.

«Кроме этого, рост зарплат будет у военнослужащих, представителей ФСИН, ФСПП, Росгвардии, МВД и службы безопасности, а также тех сотрудников, чья служба приравнена к военной», — пояснила Коваленко.

В то же время, работникам региональных и муниципальных учреждений повышение заработной платы не предусмотрено — это решение находится в компетенции местных органов власти. В частных компаниях этот вопрос также определяется внутренними правилами и решениями владельцев, как заключила экономист.

