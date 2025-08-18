До 177 тыс. рублей в месяц: стало известно, где зарплаты в Москве растут быстрее всего

В тройку лидеров по скорости роста заработной планы в Москве попали дизайнеры, бухгалтеры и аналитики. Об этом свидетельствуют исследования аналитиков Авито Работы, которые оказались в распоряжении интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Эксперты изучили, как за год изменились средние предлагаемые кандидатам зарплаты на офисных позициях. Сравнивали рыночные зарплатные предложения в вакансиях за первое полугодие 2025 года с аналогичным периодом 2024 года.

Лидером по темпам прироста среднего заработка в Москве стали дизайнеры — средние зарплатные предложения для новых сотрудников за год увеличились на 27% и составили 140,5 тыс. рублей в месяц за полный рабочий день. Особенно ценятся опытные дизайнеры, которые помогают работодателям быстро адаптироваться к динамичному рынку и создавать привлекательные визуальные решения.

«Практически вдвое (+94%) за год вырос спрос на графических дизайнеров. Помимо этого, активно растет потребность в разработке рекламных баннеров, карточек товаров для маркетплейсов и другой коммерческой графики. Для решения таких задач нужны дизайнеры с опытом работы от года — поэтому именно для них на платформе стало больше предложений», — пояснил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» директор категории «Офисные профессии» Авито Работы Кирилл Пшеничных.

Вторую позицию по темпам роста зарплат заняли бухгалтеры: для них средние предлагаемые зарплаты выросли на 25% за год и составили 117,5 тыс. рублей в месяц. Этот рост обусловлен усложнением финансовой отчетности и необходимостью адаптации к изменениям в законодательстве.

Тройку лидеров замыкает профессия аналитика. Работодатели увеличили предлагаемые зарплаты в вакансиях на 22% за год — в результате в первом полугодии 2025 года они достигали в среднем 177,5 тыс. рублей в месяц за полный рабочий день.

