Названы коммунальные услуги, за которые можно законно вернуть деньги после возвращения с дачи

Российские граждане, уезжающие на летний период за город, обладают законным правом существенно уменьшить свои затраты на оплату коммунальных услуг в пустующем городском жилье. Подробный алгоритм действий раскрыл заместитель председателя Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Каплан Панеш. По его словам, основным механизмом экономии является процедура перерасчета стоимости отдельных услуг ввиду временного отсутствия собственника, пишет Лента.ру.

Критерии и доступные статьи для перерасчета коммунальных платежей

Парламентарий уточнил, что для оформления финансового перерасчета требуется строгое соблюдение двух базовых факторов. Во-первых, период отсутствия жильцов в городской квартире должен составлять более 5 полных календарных суток подряд, при этом даты отъезда и прибытия обратно в расчет не принимаются. Во-вторых, жилье не должно быть оборудовано работающими индивидуальными приборами учета, либо их использование невозможно по подтвержденным техническим причинам.

Снизить общую сумму начислений можно по следующим статьям:

Водоснабжение и водоотведение. Перерасчет применяется к расходам на подачу горячей и холодной воды, а также на канализацию.

Газоснабжение и обращение с ТКО. За период отсутствия можно законно не оплачивать потребление газа и централизованный вывоз твердых коммунальных отходов.

При этом депутат добавил, что при наличии исправных квартирных счетчиков процедура упрощается: собственнику достаточно своевременно отправлять нулевые сведения, чтобы начисления не производились. Однако полностью обнулить квитанцию не удастся. Расходы на отопление, общедомовые нужды, капитальный ремонт здания и общее содержание жилого фонда придется оплачивать в полном объеме, так как данные услуги привязаны к квадратным метрам и предоставляются непрерывно.

Документы для управляющей компании и дополнительные льготы

Для корректировки сумм в платежках гражданину необходимо направить официальное заявление в обслуживающую организацию или поставщикам ресурсов. Сделать это можно перед поездкой или в тридцатидневный срок после возвращения домой, прикрепив бумаги, доказывающие нахождение за городом. Наиболее простым вариантом является справка от руководителя садоводческого некоммерческого товарищества с указанием конкретных дат проживания на участке. Также в качестве доказательства принимаются проездные документы, счета из отелей или командировочные бланки. Максимальный период разового перерасчета ограничен 6 месяцами, что полностью покрывает стандартный дачный сезон с мая по сентябрь. Если поездка длится дольше, процедуру подачи заявления потребуется пройти повторно.

Дополнительно парламентарий напомнил о налоговых преференциях, положенных лицам пенсионного возраста. Данная категория граждан полностью освобождается от имущественного налога на одну дачу, один гаражный бокс и одно хозяйственное сооружение, если его площадь не превышает 50 квадратных метров. В отношении земельного налога для пенсионеров предусмотрен налоговый вычет на величину кадастровой стоимости 6 соток. В случаях, когда площадь надела не превышает этот лимит, земельный налог не взимается.

В свою очередь, кадастровый инженер Александра Кортышева отметила, что уменьшить траты на электроэнергию непосредственно в загородном доме помогает переход на сельский тариф. Для этого постройка должна числиться в ЕГРН в качестве жилого дома, а в официальном адресе объекта обязательно должен фигурировать сельский населенный пункт — деревня, поселок или село.