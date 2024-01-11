Названы «лазейки» при оформлении налоговых вычетов

По словам депутата нижней палаты парламента Никиты Чаплина, жителям нашей страны станет проще оформлять налоговые вычеты в этом году за лечение, обучение, страхование и занятия спортом. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он добавил, что в законодательстве есть «лазейки» в законодательстве, которые дают возможность получить «больше денег».

По мнению парламентария, выросли лимиты на лечение, обучение, занятия спортом и страхование до 150 тыс. рублей, а на обучение каждого ребенка — до 110 тыс. рублей.

Он отметил, что теперь имущественные вычеты можно получить через работодателя.