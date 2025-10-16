Названы машины с пробегом, которые труднее всего продать

Фото: [ Пит-стоп для гоночных автомобилей на Российской дрифт серии 2025 в Волоколамском округе/Медиасток.рф ]

На российском рынке подержанных автомобилей труднее всего найти покупателя на бизнес-седаны премиум-класса. Об этом заявил автоэксперт Александр Кузищев в интервью изданию Autonews. По его словам, длительнее всего на продаже стоят Mercedes S-Class, BMW 7-й серии, Audi A8 и Jaguar, передает Общественная служба новостей.

Кузищев отметил, что подобные автомобили часто становятся неликвидными из-за высокой цены и узкой аудитории покупателей. При этом эксперт подчеркнул, что плохих машин не существует — проблемы возникают, когда стоимость модели не соответствует реальному спросу.

По наблюдениям специалиста, наибольшим спросом на вторичном рынке пользуются массовые модели вроде Toyota Camry, Hyundai и Kia. Эти автомобили быстрее находят владельцев благодаря доступной цене, надежности и дешевому обслуживанию.

Эксперт также добавил, что ожидание роста утилизационного сбора временно оживило рынок подержанных машин, однако заметного повышения цен пока не происходит. Большинство продавцов, столкнувшихся с затяжными сроками реализации, не спешат пересматривать стоимость автомобилей.

По словам Кузищева, основная причина медленной продажи дорогих авто — ограниченное число покупателей, готовых брать престижную машину с пробегом, учитывая ее обслуживание и налоги.

