Названы мессенджеры, которые могут заменить Telegram в России

По словам эксперта НТИ Игоря Бедерова, в нашей стране альтернативой Telegram могут стать мессенджеры Element, Jabber и Briar. Об этом сообщило РИА Новости.

Он уточнил, что это сервисы с высокой степенью приватности, их можно использовать не только для личного общения, а также и для рабочих переписок, поскольку компании могут размещать их на собственных серверах.

По мнению эксперта, кроме того, среди отечественных платформ с высокой степенью защиты можно выделить мессенджер eXpress, используемый в корпоративной среде.

Подчеркивается, что при этом сервисов, которые абсолютно защищают от утечек, сегодня не существует. Мошенник может получить доступ к перепискам с помощью взлома аккаунта, также в само устройство может быть встроена шпионская программа, перехватывающая переписки в мессенджерах.