Названы наиболее популярные услуги у жителей РФ

Рынок услуг в России уверенно растет: по данным «Авито Услуги», в июле 2025 года спрос вырос на 6% по сравнению с предыдущим месяцем. Эксперты отмечают сезонный тренд: каждый пятый запрос был связан с индустрией красоты, что вывело бьюти-сегмент в абсолютные лидеры. Об этом сообщает радио Sputnik.

Отмечается, что маникюр и педикюр заняли треть всех бьюти-запросов, подтверждая статус самой востребованной процедуры. Уход за бровями и ресницами (18%) и парикмахерские услуги (14%) составили основную конкуренцию. Вне beauty-сферы лидировали ремонтные работы (14% общего спроса), где наиболее популярными стали услуги сантехников (18%), электриков и мебельщиков (по 10%).

Поясняется, что рост спроса на установку кондиционеров (22% в категории техобслуживания) и ремонт холодильников (16%) отражает аномальную летнюю жару. Неожиданный всплеск интереса к организации праздников (44% в своей категории) и аренде оборудования (19%) свидетельствует о возвращении массовых мероприятий после экономической нестабильности. В строительстве фундаментные работы (15%) обогнали даже возведение домов "под ключ" (12%), что указывает на активизацию частных инвесторов.

Подчеркивается, что рынок услуг становится индикатором изменений в потребительском поведении. Летний рост не ограничился традиционными сегментами: спрос на нишевые услуги (от сборки мебели до проката праздничного реквизита) подтверждает, что россияне готовы платить за комфорт и специализированные решения. Как резюмируют аналитики, +6% за месяц — не просто сезонный всплеск, а признак структурного перехода от товарной экономики к экономике впечатлений.

Ранее сообщалось, что москвичи стали в 2,9 раза чаще интересоваться вакансиями, где требуется работа с ИИ.