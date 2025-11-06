Названы народные приметы и запреты Дмитриева дня 8 ноября

Православные верующие отмечают 8 ноября память великомученика Димитрия Солунского, которого на Руси почитают как покровителя воинов и защитника семьи. Этот день также известен как Дмитриев день — время тишины, молитвы и поминовения предков, сообщает АиФ .

Согласно церковной традиции, Димитрий жил в III–IV веках в Фессалониках, открыто исповедуя христианство. За веру его подвергли мучениям и казнили, после чего мощи святого стали источать миро, а имя Димитрия прославилось во всем христианском мире.

На Руси Дмитриев день считался временем, когда души усопших возвращаются в родные дома. Люди наводили порядок, готовили поминальные блюда и старались не заниматься тяжелой работой. Запрещалось шить, колоть дрова, выносить мусор и шуметь. Считалось, что в этот день чрезмерная суета может нарушить покой предков и привлечь беду в дом.

Также в народе говорили, что после Дмитриева дня осень окончательно уступает место зиме. По погоде 8 ноября судили о наступающем сезоне: если утром выпадал иней — ожидали морозную зиму, а тихая погода сулила мягкие холода.

Церковь в этот день призывает верующих прийти в храм, помолиться святому Димитрию и вспомнить родных, которых уже нет рядом. В старину в этот день устраивали поминальные трапезы — не для скорби, а в знак благодарности и памяти.

Традиция Дмитриева дня напоминает, что осень — время подведения итогов, прощения и духовного очищения, а память о предках — основа внутреннего мира и силы человека.

