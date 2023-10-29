Названы операции из-за которых блокируют банковские карты

ИИ-технологии в банках могут заблокировать карту клиента, если с нее на регулярной основе снимаются крупные суммы. Соответствующее заявление сделал заведующий кафедрой «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов в интервью для информагентства «Прайм» .

Эксперт рассказал, что ИИ обрабатывает банковские операции на основе математических моделей для того, чтобы замечать нетипичные для клиента операции. Если клиент регулярно снимает крупные суммы, это вызовет подозрения у системы. Риск повышается, если снятие произошло сразу, после начисления суммы, предупредил Магомедов. Он также уточнил, что операцию могут задержать для перепроверки.

По словам специалиста, после проверки, банк может попросить клиента подтвердить операцию с помощью СМС или биометрии.

Он заявил, что понизить риск блокировки может близость отправителя и получателя в виде родственных или рабочих связей.