Названы пять малых городов России для путешествий в 2025 году

Аналитики туристического сервиса назвали пять малых городов России, которые достойны посещения и станут интересными открытиями для граждан в 2025 году. Советы экспертов публикует RT .

Аналитики «Авито Путешествий» составили рейтинг, в который вошла Сортавала (Карелия), Плес (Ивановская область), Торжок (Тверская область), Шлиссельбург (Санкт-Петербург), а также Светлогорск (Калининградская область).

Каждый из вариантов чем-то примечателен. Например, Сортавала — город с 500-летней историей, мраморными каньонами Рускеальского парка, Валаамским архипелагом и уникальной финно-русской архитектурой. Не менее интересным может стать и путь до жемчужины Карелии, ведь его можно проделать на рэтропоезде «Рускеальский экспресс».

Плес на Волге в северной части Ивановской области примечателен живописной природой и единственным в России Музеем пейзажа. Зимой тут меньше всего людей и можно легко ознакомиться с творческим маршрутом Исаака Левитана, который вдохновлялся именно местами у Волги.

Древний Торжок на берегу реки Тверцы. Здесь туристы смогут узнать про традиции золотого шитья, посетить Новоторжский Борисоглебский монастырь, музей «Василево» и ознакомиться с традиционной архитектурой.

Шлиссельбург как город, но также и остров-крепость в пригороде Санкт-Петербурга. Здесь есть древняя новгородская крепость Орешек, которую стоит посетить хотя бы раз в жизни.

Светлогорск поможет окунуться в балтийские пейзажи, историю, а также русскую и немецкую архитектуру. Здесь есть красивая набережная и храм преподобного Серафима Саровского.

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