Стали известны направления для путешествий жителей РФ в летний сезон

Новогодние праздники уже прошли, до лета осталось несколько месяцев, в связи с чем настало время задуматься о планах на летний отпуск. Об этом сообщает Life.ru.

Уточняется, что большая часть жителей РФ жаждет исследовать уголки России. Также россияне мечтают о солнечных пляжах на индийском побережье, планируют отправиться в Китай и Турцию. Однако отдельные люди решили отказаться от отдыха в пользу помощи волонтерам, устраняющим последствия разлива мазута в Анапе.

Отмечается, что ряд граждан решили отказаться от дальних путешествий и сосредоточиться на отдыхе на своей даче, поскольку текущая ситуация не позволяет строить долгосрочные планы.

Ранее турэксперт Горин рекомендовал не экономить на медицинской страховке при поездках за рубеж.