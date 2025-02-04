Названы причины постоянного хруста в коленях

Как напомнил врач, хруст на сгибах — довольно частое явление, но не всегда указывающее на заболевания. Так, нормальным будет звук хруста при приседаниях, смене позы после пребывания в одном положении и при сниженной физической активности. Симкин отметил, что насторожиться следует, если хруст возникает при обычной ходьбе.

«Особенно, если звуки наблюдаются только в одном колене. Это может указывать на дистрофические изменения, которые связаны с недостатком кровоснабжения и нарушением питания сустава. В большинстве случаев речь идет об артрозе», — объяснил специалист.

Если хруст происходит с болью, отеком и покраснением колена, то это говорит о воспалении сустава при артрите, так как в этом случае идет нарушение кровоснабжения.

Неочевидной причиной характерного звука при движении коленом является плоскостопие первичного или вторичного типа.

Какое бы заболевание не заподозрил человек, врач рекомендует обследоваться чаще и обращаться к специалистам за помощью вовремя.

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