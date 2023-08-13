Названы причины сильного пожара в подмосковном Раменском

Прокуратура Московской области сообщила, что стало виной мощного возгорания в промзоне Раменского.

Напомним, в раменской промзоне утром 13 августа вспыхнул огонь на складе с удобрениями на 4-м километре Донинского шоссе. В настоящее время площадь пожара составляет порядка 1800 квадратных метров.

«Происходит возгорание пластиковых поддонов на территории производственно-складского комплекса. Предварительная причина возгорания — нарушение противопожарных требований при производстве сварочных работ», - проинформировали в региональной прокуратуре.

В надзорном ведомстве добавили, что к настоящей минуте информации о пострадавших не поступало.