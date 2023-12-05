Названы привлекающие туристов Кузбасса страны

За летний сезон жители Кемеровской области посетили свыше 110 государств, наибольшей популярностью у них пользовались страны СНГ и Турция. Об этом сообщает издание Vse42.ru .

Отмечается, что также увеличился турпоток в Восточную и Юго-Восточную Азию, Африку и Латинскую Америку.

Уточняется, что в десятку самых востребованных стран, помимо Турции и СНГ, также попали ОАЭ, Таиланд, Египет, Вьетнам, Южная Корея и Китай.

Добавляется, что также кузбасские туристы отдыхали в Марокко, Эфиопии, Танзании, Тунисе, Намибии, Кении, Алжире, Замбии, ЮАР, Сенегале, Маврикии, на Сейшельских островах, на Кубе, в Мексике, Бразилии, Аргентине и Чили.