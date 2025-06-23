Названы продукты, которые Иран поставляет в Россию даже на фоне обострений

Россия продолжает импортировать из Ирана широкий ассортимент продуктов, несмотря на геополитическую напряженность вокруг Ормузского пролива. Агроэксперт Илья Березнюк в беседе с RT рассказал , о каких именно товарах идет речь.

Так, по словам эксперта, в числе ключевых товаров для поставок из Ирана в РФ – фрукты, сухофрукты, овощи, орехи, молочная продукция, а также морепродукты, включая креветки, тунца, форель и даже черную икру.

«Традиционный торговый маршрут для нас — Черное море. Второй путь — это сезонная доставка продукции через Каспий», — отметил он.

Угроза перекрытия Ормузского пролива, через который проходит значительная часть мировых грузоперевозок, пока не вызывает серьезных опасений у участников российско-иранской торговли.

Эксперт сомневается в вероятности полного блокирования пролива, поскольку это нанесет удар по интересам самого Ирана, особенно в торговле с Китаем. Однако даже частичные ограничения могут отразиться на мировых рынках.

Ранее в ЕС отреагировали на угрозу закрытия Ормузского пролива Ираном.