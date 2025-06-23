В ЕС отреагировали на угрозу закрытия Ормузского пролива Ираном

Опасения относительно реакции на подобные действия и дальнейшей эскалации конфликта велики, в особенности в связи с возможностью перекрытия Ормузского пролива иранской стороной. Перед встречей Совета министров иностранных дел Евросоюза она отметила, что это создаст крайне неблагоприятную ситуацию для всех заинтересованных сторон.

Ранее иранский парламент высказался за необходимость закрытия Ормузского пролива и предоставил правительству полномочия для реализации этой меры. Однако окончательное решение по данному вопросу еще не принято.

В ночь на 22 июня Соединенные Штаты нанесли удары по трем иранским ядерным объектам, расположенным в Натанзе, Фордо и Исфахане. Президент Дональд Трамп заявил, что целью атаки было ограничение ядерного потенциала Ирана.

По его утверждению, ключевые объекты, предназначенные для обогащения урана, были полностью выведены из строя. В ответ Тегеран подчеркнул, что оставляет за собой право на защиту своих интересов, включая самооборону.

Ранее в России предупредили о «нефтяном шоке» из-за закрытия Ормузского пролива.