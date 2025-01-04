Названы пути совершения изменений в карьере

За время новогодних каникул можно не только отдохнуть от работы, а также с «холодной головой» оценить свою карьеру, тем самым принять корректирующие или радикальные решения с целью выйти на новый профессиональный уровень. Об этом сообщают «Известия».

Уточняется, что необходимо начать с простой диагностики, чтобы понять, на самом ли деле нынешняя работа приносит вам больше радости, чем раздражения, а также хочет ли человек совершенствоваться в работе, может ли себя представить в этой профессии через пять и десять лет, имеет ли востребованность данная профессия на рынке.

Отмечается, что также следует определить карьерную цель. Так, стоит сформулировать и записать все цели, желания и намерения, связанные с работой, после чего потенциальные карьерные цели нужно соотнести с навыками, которые уже есть и которых пока нет. После этого важно изучить рынок вакансий по профессии.

Подчеркивается, что далее есть смысл проработать базу полезных контактов.

Ранее карьерный консультант Валинуров перечислил дающие стартовую карьеру профессии.