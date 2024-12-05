Карьерный консультант Валинуров перечислил дающие стартовую карьеру профессии

Многие студенты задумываются о том, с чего начинать свою карьеру и как правильно начать свой трудовой путь, чтобы потом это помогло. Карьерный консультант Ильгиз Валинуров поделился важными рекомендациями для студентов и выпускников, желающих успешно построить свою профессиональную траекторию. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, прежде всего начать поиски работы уже после выпуска – немного поздно, а есть смысл поработать в студенческие годы. Это могут быть подработки и в кофейнях, и курьером, и мерчендайзером, и распространителем листовок, и прочее. Однако то, что касается именно профессии, то уже в студенческое время имеет смысл сходить на какие-то стажировки именно по специальности.

Эксперт добавил, что многие работодатели такие стажировки делают с удовольствием.

По его мнению, определенного единого совета о том, с какой профессии следует начинать свою карьеру, не существует. Однако первые три места работы дают серьезный тренд на всю дальнейшую карьеру, причем в данном случае как раз должность не важна, а важна структура, в которой человек работает.

Ранее он назвал причины необходимости приема бездетных девушек на работу.