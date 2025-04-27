Названы самые полезные продукты для мозга

Врач-диетолог и научный сотрудник лаборатории иммунологии ФИЦ питания и биотехнологии Татьяна Солнцева в беседе с сайтом aif.ru рассказала , как нужно питаться, чтобы снизить риски развития многих нейродегенеративных заболеваний, включая деменцию и болезнь Альцгеймера.

Эффективных препаратов от нейродегенеративных заболеваний не существует, но можно снизить риски их развития, включив в жизнь полезное питание, влияющее на клетки мозга. Как напомнила Солнцева, отлично помогает кемпферол — это натуральный антиоксидант, который содержится в кейле, капусте, яблоках, ягодах, винограде и красном вине.

«Чемпионом по содержанию кемпферола являются каперсы. Всвежих каперсах до 250 мг кемпферола на 100 г продукта, в консервированных — 130 мг на 100 г. Этот антиоксидант есть также в шафране, руколе (60 мг), укропе (13-40 мг) и даже в черном чае», — перечислила врач.

Положительно натуральное вещество из этих продуктов влияет на мозг, сосуды, сердце и помогает при аутоиммунных заболеваниях, а также онкологии.

Терапевт назвала один минус: кемпферол плохо усваивается организмом. По этой причине просто есть капусту или другой продукт недостаточно. С восполнением могут помочь БАДы. Солнцева отметила, что их лучше принимать после назначения врача. К тому же, сами полифенолы человек должен получать из разной пищи, следовательно, рацион не должен быть однотипным.

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